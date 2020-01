Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Voi non potete regalare la Calabria a chi odia il Mezzogiorno e il Sud di questo Paese, lottate, non potete permetterlo a chi viene qui a fare la spesa per gli interessi della cattiva politica. Questa è la posta in gioco e non si può arretrare di un millimetro”. Lo dice Nicola Zingaretti a Reggio Calabria.