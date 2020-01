Litizzetto e Stash firmano i Baci Perugina per San Valentino

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – Lei, attrice e comica, volto di punta di ‘Che Tempo Che Fa’. Lui, invece, cantante, frontman della band The Kolors e insegnante di canto presso il talent show di Maria De Filippi Amici. Tocca a Luciana Littizzetto e Stash riscrivere le frasi d’amore dei cartigli 2020. L’amore, non inteso più nella sua tradizionale visione romantica, ma sotto una nuova veste dove l’ironia della Littizzetto si mescola con la ‘modernità’ di Stash. La ‘contaminazione’ è la chiave della sintesi tra le due personalità.

La Limited Edition di Baci Perugina di San Valentino 2020 propone 30 frasi inedite scritte dal duo Littizzetto-Stash: 20 frutto del lavoro a quattro mani dei due artisti: “quanto mi piaci, ti riempio di Baci, così almeno taci”.

Le restanti 10, invece, realizzate interamente dall’attrice comica Luciana Littizzetto, dove viene messo in risalto il suo noto punto di vista “satirico” dell’amore: “Dio li fa e i migliori li presenta alla tua migliore amica”, ma anche quello più ironico: “Quando ti guardo i miei ormoni organizzano un rave”.

“Ammetto che fa un certo effetto ritrovarsi sui cartigli dei Baci Perugina! – afferma Luciana Littizzetto – Questa è la consacrazione di un amore che mostra l’altra faccia: un pizzico di cinismo e tanta ironia sono ingredienti che spesso aiutano a stare con i piedi per terra ma nello stesso tempo a prendere la vita con più leggerezza”.

“Sono onorato di aver collaborato alla Limited Edition di Baci Perugina per questo San Valentino. – continua Stash – Lavorare con Luciana è stata poi un’esperienza fuori da qualsiasi schema. Scambiarci idee e visioni diverse dell’amore e farle coesistere nelle frasi dei mitici cartigli è sicuramente una delle avventure che più mi hanno stimolato e reso felice!”

Baci perugina, come lo scorso anno, ha deciso di affidare ad una divertente e originale web series il racconto della presentazione dei 30 cartigli. La serie è stata ideata e prodotta da Billboard Italia e sviluppata su quattro episodi preceduti da un teaser. La serie si apre con il ‘Sig. Baci Perugina’ che viene tempestato di telefonate e messaggi da parte di Luciana Littizzetto, che lo implora per poter fare da testimonial. Dopo ripetuti no, il ‘Sig. Baci Perugina’ cede e decide di affidare alla Littizzetto l’arduo compito di scrivere i cartigli, facendole, però, una premessa: “Luciana, trovati un aiutante. Un romantico moderno, che conosca bene il linguaggio dei giovani e che completi la tua ironia”. Luciana, in preda alla più totale confusione, si mette a sfogliare una rivista ed è lì che le scatta la scintilla: è Stash l’uomo giusto per i cartigli e sarà disposta a convincerlo con qualunque mezzo.

Le confezioni della limited edition con le frasi di Lucia Littizzetto e Stash sono in vendita in diversi formati: la Scatola Cuore 150 g al prezzo consigliato di € 10,99 il Tubo 3 pezzi al prezzo consigliato di 1,99 euro acquistabili nei migliori supermercati e ipermercati. La web series invece sarà online sui canali social @baciperugina dal 24 gennaio.