Fisco: Barbagallo, ‘Uil a fianco lavoratori agenzie fiscali’

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “La Uil dà il suo pieno sostegno alla mobilitazione dei lavoratori delle Agenzie Fiscali che chiedono il riconoscimento della loro professionalità e un incremento dei livelli occupazionali. La lotta all’evasione fiscale e l’impegno per un fisco più equo, infatti, sono obiettivi che possono essere raggiunti solo se si valorizza il lavoro di coloro che operano al servizio dei cittadini nelle Agenzie Fiscali”. Ad affermarlo in una nota è Carmelo Barbagallo, il segretario generale della Uil.

“La Uil è al fianco di questi lavoratori, così come di tutti coloro che attendono il rinnovo dei contratti, perché la ripresa del Paese dipende anche dall’affermazione di questo diritto essenziale per la crescita e lo sviluppo”, conclude.