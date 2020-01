Shoah: musei aperti e proiezioni, Regione siciliana partecipa a ‘Giornata Memoria’

Palermo, 22 gen. (Adnkronos) – Musei aperti, eventi, visite guidate e proiezioni. La Regione siciliana partecipa così alla ‘Giornata della Memoria’ per ricordare le vittime dell’Olocausto. Una serie di iniziative che non si concluderanno nella giornata di lunedì 27 gennaio ma che proseguiranno, nei luoghi della cultura dell’isola, fino a fine mese.

“Ho voluto che la nostra Regione – afferma il presidente Nello Musumeci – attraverso i suoi istituti e luoghi della cultura, con iniziative autonome e in collaborazione con altri organismi, fosse presente in modo significativo alla celebrazione del ‘Giorno della Memoria’ in cui si ricorda la tragedia della Shoah. Una giornata che, attraverso la lettura profonda degli avvenimenti che le testimonianze ci offrono, costituisce un momento di riflessione per tutti e un monito per il nostro presente e per il futuro delle nuove generazioni”.