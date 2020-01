M5S: Di Maio, ‘restare umani e non diventare carogne’

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Ci vuole la giusta dose di accortezza e, quando occorre, di distacco, per riuscire a gestire dinamiche politiche complesse. Ma per restare umani e non diventare carogne, bisogna riuscire nell’impresa più difficile di tutte in questo mondo: fidarti di chi non conosci”. Così Luigi Di Maio, in un lungo passaggio del suo intervento al Tempio di Adriano per annunciare il passo indietro da capo politico del Movimento.

Fidarti di chi non conosci “è quello che ha fatto il MoVimento con me sin dall’inizio permettendomi di arrivare qui – ha rimarcato Di Maio – È quello che facciamo ogni giorno con gli italiani quando tentiamo di far approvare nuovi strumenti di democrazia diretta e ci sentiamo dire ‘il popolo non è in grado di decidere su cose importanti’ e noi rispondiamo sempre che ‘noi ci fidiamo del popolo, noi ci fidiamo degli italiani’. Ci fidiamo di voi. Io mi fido di voi” .