FEDERESPORTS A PECHINO, SIGLATO ACCORDO STRATEGICO ITALIA-CINA

BOLOGNA (ITALPRESS) – Su invito di Qu Zhengchao, segretario generale del Comitato dello Sport Elettronico dell'Asia e del Pacifico, Federesports si e' recata in Cina al fine di gettare le basi per una collaborazione. Accompagnati dall'interprete e incaricata alle relazioni estere del Comitato, Francesca Maria Frittella, il segretario nazionale di Federesport Maurizio Miazga e il presidente della Federazione Italiana Cronometristi, Gianfranco Rava', si sono recati in visita alla citta' di Nantong, per la gara di E-Sports della Via della Seta, una delle oltre 2.000 gare locali di E-sport organizzate ogni anno in Cina per visitatori e milioni di spettatori in rete. La visita e' poi proseguita a Pechino dove, presso la sede centrale del Comitato dello Sport Elettronico, Federesport ha partecipato alla Conferenza dell'E-sport e dell'Industria. In quell'occasione sono stati definiti gli obiettivi strategici della collaborazione, cementati in un accordo di intesa. "Con questo accordo ci impegniamo a realizzare una collaborazione duratura e ad ampio raggio, in tre ambiti fondamentali: la realizzazione di grandi eventi; la formazione, che include progetti di ricerca e di scambio accademico; lo sviluppo di relazioni commerciali a supporto delle iniziative che saranno realizzate. Crediamo che il ponte creato tra Italia e Cina possa fungere da legame tra Europa e Asia. Federesports e il Comitato dello Sport Elettronico dell'Asia e del Pacifico si fanno promotori della crescita dell'E-Sport senza barriere fra i due continenti", ha dichiarato il segretario QU. Federesports, dunque, diventa il riferimento europeo per tutta l'Asia sia per le attivita' sportive che accademiche e diventa il naturale facilitatore di business per le imprese italiane interessate a una presenza in estremo oriente.

Federesports tornera' a Pechino ad aprile per il summit di SportAccord. Questa iniziativa coinvolge brand che saranno di supporto a un grande evento internazionale che Federesports organizzera' in Italia a settembre.

22-Gen-20 09:06