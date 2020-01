Auto: Manley (Acea), ‘transizione green va gestita bene’

Bruxelles, 22 gen. (Adnkronos) – Nell’Ue la “transizione verso una mobilità neutra in termini di emissioni deve essere ben gestita, tenendo conto delle sue implicazioni sociali ed economiche”. Lo sottolinea il Ceo di Fca e presidente dell’Acea Mike Manley, in conferenza stampa a Bruxelles.

“La mobilità – continua il manager britannico – deve rimanere accessibile per tutti i cittadini europei, che devono potersela permettere, a prescindere da dove vivano e dai loro mezzi finanziari”. “Il trasporto merci su strada – prosegue – deve continuare a contribuire al funzionamento dell’economia europea e, se il Green Deal è il nostro arrivo sulla Luna, deve anche rafforzare la base industriale dell’Ue e la competitività globale dell’industria automobilistica. Questo per il bene di tutti coloro che dipendono dalla sostenibilità economica del settore, inclusi – conclude – i milioni di europei che ci lavorano”.

Secondo la Commissione Europea il settore automotive dà lavoro, direttamente e indirettamente, a 13,8 mln di europei, il 6,1% dell’occupazione totale nell’Ue.