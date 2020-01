E.Romagna: Guccini, ‘voto Bonaccini contro avanzare Lega’

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Alle prossime elezioni in Emilia-Romagna voterò Stefano Bonaccini presidente contro l’avanzare della Lega. Darò la mia preferenza a Igor Taruffi e alla lista ‘Bonaccini presidente, Emilia-Romagna coraggiosa’, perché Igor in questi cinque anni, ha lavorato bene, ha mantenuto le promesse e perchè ha i piedi ben piantati nell’Appennino, ha le sue radici qui e conosce questo territorio”. Lo afferma il cantautore Francesco Guccini in un video su Facebook.

“Voterò Bonaccini e Taruffi -aggiunge- per fermare la propaganda della Lega e della destra. D’altronde parlano tutti di Salvini, ma la candidata, qui, non la conosce quasi nessuno”.