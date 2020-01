Sicurezza: Pisapia, ‘dl Salvini onta per Italia civile, vanno abrogati ‘

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Quegli obbrobri legislativi sono ancora lì”. Così Giuliano Pisapia, eurodeputato, definisce su Fb i decreti sicurezza. “Alcuni ministri dei 5 stelle hanno ripetutamente dichiarato che si intende solo procedere a un maquillage, mentre invece serve un ribaltamento radicale di norme a dir poco sciagurate”.

“Temi così delicati, che toccano centinaia di migliaia di persone e i loro diritti, meritano attenzione e rispetto istituzionale. Queste norme non sono diverse se cambia il governo: restano un’onta per l’Italia civile. Capisco che ci sono state altre priorità, dalla finanziaria all’Ilva, a Alitalia (solo per citarne alcune); capisco che siamo in un clima elettorale che rende tutto più complicato; ma quando si tratta di umanità, di giustizia, di diseguaglianze, di diritti – e anche di doveri – non vi può essere il minimo arretramento”.

“Il 5 febbraio saranno cinque mesi di governo giallorosso: speriamo che, dopo 5 mesi, il Parlamento possa esaminare, e approvare, vere riforme che non solo cancellino norme inique e inaccettabili ma che facciano ritornare quello stato di diritto che il passato governo ha in più occasioni cancellato”.