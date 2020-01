Prescrizione: Boschi, ‘paradossale Pd subalterno a M5S e contro legge Orlando’

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Sono mesi che chiediamo al presidente Conte di fare una proposta per riformare il processo penale, ma invece si è aspettato gennaio che la riforma Bonafede entrasse in vigore. E’ paradossale è che il Pd non voglia tornare alle legge Orlando ma sia subalterno ai grillini, anche se siamo in un’alleanza di governo, non possiamo mettere a rischio i diritti dei cittadini, perché la riforma della prescrizione significa ‘fine processo mai’, che paradossalmente allungherebbe i processi”. Lo ha affermato Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo’ su La7.