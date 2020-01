Migranti: Ronzulli, ‘Pd attacca Casellati per assecondare M5S’

Roma, 17 gen.(Adnkronos) – “Il rispetto delle istituzioni dovrebbe essere sempre un faro, soprattutto per chi le rappresenta. Anche sul caso Gregoretti, invece, il Pd dimostra di essere preoccupato solo di assecondare il Movimento 5 Stelle, il partito delle fake news, dell’incoerenza e della propaganda continua. Così, oggi l’allegra ‘combriccola’ di governo attacca il presidente Casellati, seconda carica dello Stato, semplicemente per aver garantito, con la terzietà che l’ha sempre contraddistinta, la corretta funzionalità della Giunta per il Regolamento”. Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.

“Ai finti sprovveduti della maggioranza, faccio inoltre presente -aggiunge- che il presidente del Senato, nella medesima seduta, ha rigettato la richiesta delle opposizioni di non procedere all’integrazione della Giunta con ulteriori due membri della maggioranza. Integrazione resasi necessaria dopo la nascita del nuovo governo sostenuto da una maggioranza differente dalla precedente. A urlare allo scandalo dovrebbero essere gli italiani, non certo Pd, M5S e Leu”.