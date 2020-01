E.Romagna: Dritto e Rovescio, ‘stasera confronto tv Borgonzoni-Fiano’

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “In merito alla notizia riportata sul profilo twitter del sottosegretario al Mise Alessia Morani (Pd) e ripresa dalle agenzie di stampa (‘Morani, Borgonzoni scappa da confronto tv con me’) la redazione di Dritto e rovescio (in onda questa sera in prima serata su Retequattro) precisa che non c’è stata nessuna richiesta da parte di Lucia Borgonzoni di evitare il confronto con Alessia Morani, ma la modifica di scaletta è stata decisa in autonomia dalla redazione”. Si legge in un comunicato della trasmissione di Rete 4.

“La candidata del centrodestra Borgonzoni sarà presente nella puntata di questa sera di ‘Dritto e Rovescio’ e si confronterà comunque con un esponente del Pd, Emanuele Fiano”.