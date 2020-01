Ue: board Eba sceglie Gerry Cross per ruolo direttore esecutivo

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – Il board dei supervisori dell’Autorità bancaria europea (Eba) ieri ha scelto Gerry Cross come nuovo direttore esecutivo dell’Eba. Cross, si legge in una nota, è stato selezionato da un elenco di candidati stillato dal comitato di selezione dell’Autorità.

L’Eba ha informato il presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Ue, Irene Tinagli della decisione in linea con le regole dell’Autorità. La Commissione svolgerà un’audizione pubblica di Cross.

Dopo l’eventuale conferma da parte del Parlamento Ue sarà nominato per un mandato di cinque anni. Gerry Cross attualmente era il direttore del regolazione finanziaria, della politica monetaria e dei rischi presso la Banca centrale irlandese.