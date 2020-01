Trasporti: Confetra incontra De Micheli, riattivare confronti quotidiani

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “La Confetra ha chiesto al ministro di riattivare il Tavolo per la Legalità, di riprendere gli incontri del Tavolo per lo sviluppo del Cargo Aereo, di convocare l’organismo di Partenariato della Logistica e dei Trasporti “per poter finalmente avere dei luoghi istituzionali permanenti e strutturati dove sviluppare, su tutti questi temi e per tutti i segmenti della filiera, un confronto quotidiano tra operatori di mercato e decisori pubblici”. Così in una nota il presidente di Confetra, Guido Nicolini dopo l’incontro con la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.

Nicolini, nel corso dell’incontro, ha posto l’accento sull’emergenza infrastrutturale che, soprattutto in Liguria e Piemonte, sta rendendo ormai quasi impossibile operare servizi di trasporto merce, soprattutto su gomma, da e verso il principale Sistema portuale del Paese. “Per non parlare dei Trasporti eccezionali, ormai completamente paralizzati anche nel Nordest, con grave danno anzitutto per l’industria italiana impossibilitata ormai a esportare intere tipologie di manufatti”, spiega.

A queste difficoltà si aggiungono poi quelle di portata internazionale, dall’ostracismo austriaco rispetto ai transiti del Brennero agli atteggiamenti francesi rispetto a Colle Tenda e fino alla Brexit, che, per diverse ragioni, finiscono tuttavia per produrre il medesimo effetto di incertezza sui costi, sui contratti e sui servizi.