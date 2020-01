Made in Italy: nasce logo ‘Marchio storico’ per tutelare imprese

Milano, 13 gen. (Adnkronos) – E’ stato presentato a Milano il logo che identifica il Marchio storico d’interesse nazionale, in occasione dell’evento organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con Unioncamere. Il logo è stato istituito con il decreto firmato dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, che disciplina le caratteristiche e le modalità d’iscrizione di un marchio al registro speciale ‘Marchio storico d’interesse nazionale’, come previsto dal decreto Crescita. L’obiettivo dello strumento, che il governo mette a disposizione delle migliori imprese italiane, è di tutelare la proprietà industriale delle aziende storiche italiane e delle eccellenze nella sfida verso la valorizzazione del Made in Italy, l’innovazione, la sostenibilità e la competitività internazionale.

Nel corso dell’evento, a cui hanno partecipato il vice ministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, e il presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli, sono stati inoltre presentati i nuovi bandi delle misure per la valorizzazione di brevetti, marchi, disegni e per il trasferimento tecnologico delle attività di ricerca e sviluppo dalle Università e dagli enti di ricerca pubblici al sistema industriale.

Si tratta di misure dal valore di oltre 50 milioni di euro con il quale il Mise si è impegnato a dare stabilità alle imprese che investono su know how e immagine attraverso un quadro di strumenti finanziari e normativi, indirizzati verso il sistema delle micro e piccole imprese, delle start up, delle imprese giovanili che maggiormente necessitano di essere supportate.