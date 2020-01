Brevetti: Italia decima per numero depositi, quarta per marchi e disegni

Milano, 13 gen. (Adnkronos) – L’Italia si classifica al decimo posto fra i principali Paesi per numero di brevetti depositati all’Ufficio europeo dei brevetti nel 2018, mentre è seconda, dietro la Germania, nella tutela dei marchi e dei disegni europei. E’ quanto emerge da una ricerca dell’Ufficio europeo dei brevetti e dell’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale.

Sul fronte dei brevetti, nonostante un buon recupero rispetto al 2016 (+5,4%), i 4.400 brevetti depositati da imprese, fondazioni, enti pubblici e inventori italiani rappresentano il 2,5% delle 174mila domande pervenute. In testa alla classifica sono gli Stati Uniti, che nel 2018 hanno depositato oltre 43mila domande. Seguono la Germania, con quasi 27mila domande (il 15,3% del totale) e il Giappone (oltre 22mila domande, pari al 13% del totale).

Nella tutela dei marchi sono poco meno di 12mila le domande presentate nel 2019 all’Ufficio europeo della proprietà intellettuale. Rispetto ai 95mila marchi depositati dai Paesi europei, l’Italia si aggiudica una quota del 12%. Considerando invece i primi 25 Paesi del mondo per numero di domande (quasi 132mila), l’Italia, con il 9% dei depositi, risulta quarta alle spalle della Germania, degli Usa e della Cina. Quasi l’80% delle domande italiane sono state depositate dalle imprese.