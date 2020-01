Pd: Oddati, ‘partito unito che guarda al mondo che cambia’

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Il Pd è una forza viva che combatte. Un partito più forte e unito. Con questo spirito nuovo unitario da parte di tutti ora si tratta di rimetterlo in condizioni di correre. Dobbiamo aprirci alla voglia di partecipazione e di impegno, che proviene da molte parti della società che non vogliono arrendersi a questa brutta destra, e dare casa e protagonismo a nuove soggettività che non trovano spazio nei luoghi della politica. La testa dei democratici italiani deve guardare avanti, al mondo che cambia, alla costruzione di un nuovo modello di sviluppo, di nuove libertà e nuovi diritti”. Lo scrive in una nota Nicola Oddati della segreteria nazionale Pd.