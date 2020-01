M5S: G. Grillo, ‘Di Maio? basta ‘insufflatori’ anonimi, basta giochetti’ (3)

(Adnkronos) – “Se è vero (e ho i miei dubbi) che qualche parlamentare ha lasciato il movimento per tenersi il ‘malloppo’ che mi dite dei 6 milioni di voti persi? Si dovevano tenere il malloppo anche loro? E che mi dite delle centinaia di attivisti che ci hanno mandato a quel paese. Anche loro si dovevano tenere il malloppo? Sono queste le grandi argomentazioni dei nuovi statisti del movimento? Allora io dico: basta scemenze e basta giochetti. Siamo seri”, continua Giulia Grillo.

“Chi deve dire o fare qualcosa lo faccia e lo dica assumendosene la responsabilità e mostrando serietà, sennò taccia. Ricordo che siamo la maggioranza, ricordo che sosteniamo un governo e che siamo in una situazione internazionale complicatissima. Ricordo che al 99% degli italiani non interessano i problemi interni ai partiti. Le persone hanno bisogno di certezze, sicurezza, soluzioni ai loro problemi. Il luogo in cui si dovrà dibattere su come riformare il movimento sono gli stati generali. E questo o vale per tutti, anche per gli insufflatori anonimi, o non vale per nessuno”.