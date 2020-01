M5S: Cancelleri, ‘firme false? Si conclude vicenda che destò scalpore anche nel movimento’ (2)

(Adnkronos) – Ieri il giudice monocratico ha inflitto un anno e dieci mesi ciascuno di carcere agli ex deputati nazionali Riccardo Nuti, Claudia Mannino e Giulia Di Vita. Un anno per gli ex parlamentari regionali Claudia La Rocca e Giorgio Ciaccio, autosospesi dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia. Un anno e dieci mesi per Samanta Busalacchi, un anno per Giuseppe Ippolito, Stefano Paradiso e Alice Pantaleone. Un anno e dieci mesi per Toni Ferrara. Un anno e mezzo per l’ex esponente del movimento, Francesco Menallo; e per il cancelliere del tribunale di Palermo Giovanni Scarpello che autenticò le firme. Tutte le pene sono sospese. Assolti Pietro Salvino e Riccardo Ricciardi. Gli imputati erano accusati a vario titolo di falso e violazione della legge regionale che ha recepito il Testo Unico in materia di elezioni negli enti locali.Ma il prossimo mese i reati vanno in prescrizione.

I reati si prescriveranno il prossimo febbraio, essendo ormai trascorso molto tempo dai fatti. Sulla possibilità della prescrizione il viceministro Cancelleri dice: “Poco importa, il fatto è accaduto. I Tribunale ha sancito questo. Al di là di tutto, al di là della prescrizione rimane il fatto che è stato compiuto un fatto che non è assolutamente condivisibile”. Ma serve un controllo maggiore nella composizione delle firme? “Noi lo abbiamo sempre avuto questo controllo”. E ricorda: “anche la presenza del cancelliere (tra i condannati ndr) che si era reso disponibile a fare una azione che era illegale, certificando delle firme che non erano state raccolte in sua presenza, la dice lunga. Non avviene da nessuna parte”.