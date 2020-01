Palermo: Carabinieri scoprono un altro furbetto del reddito di cittadinanza, denunciato

Palermo, 10 gen. (Adnkronos) – I carabinieri della stazione di Resuttana Colli di Palermo hanno denunciato all’autorità giudiziaria C.G. 51enne, palermitano, per violazione della normativa sul reddito di cittadinanza. Grazie alla presenza capillare sul territorio e a seguito di un riscontro investigativo è emerso che l’uomo beneficiario del reddito di cittadinanza e per il quale gli era stata già corrisposta la somma di 890 euro, svolgeva prestazioni lavorative in nero.

In particolare i militari dell’Arma hanno sorpreso il 51enne intento a svolgere abusivamente l’attività di vendita ambulante di panini, nei pressi dello stadio “Renzo Barbera”, durante un incontro di calcio. L’autoveicolo, poi, in possesso e con il quale esercitava l’attività commerciale è stato sequestrato amministrativamente perché al momento del controllo privo della copertura assicurativa.