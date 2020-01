Mafia: Libero Grassi e la ribellione al pizzo, 29 anni fa la lettera al ‘Caro estorsore’ (2)

(Adnkronos) – Dopo l’omicidio di Libero Grassi, la sua eredità morale è stata raccolta dalla moglie, Pina Maisano Grassi, che ha collaborato con associazioni come Libero Futuro e Addiopizzo, affinché la battaglia di Libero Grassi non fosse vana.

“Ho costruito questa fabbrica con le mie mani, lavoro da una vita e non intendo chiudere… Se paghiamo i 50 milioni, torneranno poi alla carica chiedendoci altri soldi, una retta mensile, saremo destinati a chiudere bottega in poco tempo – scriveva Libero Grassi -Per questo abbiamo detto no al ‘Geometra Anzalone’ e diremo no a tutti quelli come lui”.