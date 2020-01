Craxi: Stefania, ‘riduttivo intitolare via a Bettino, su questo concordo con Sala’

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Su una cosa concordo con le parole di Sala. Intestare solo una via a Milano a Bettino potrebbe essere riduttivo”. Lo dice Stefania Craxi, Senatore di Forza Italia e Vicepresidente della Commissione Affari esteri.

“Ma mi chiedo: ma se neanche riescono a fare questo piccolo ma significativo gesto, un riconoscimento minimo e dovuto verso Craxi nella sua Città, cosa potrebbero fare di più significativo il Sindaco e la sua divisa e sinistra maggioranza? Ah, già. Potrebbero dibattere”, osserva.

“Quanto piace dibattere a Sala? Lo invoca e lo rievoca da tre anni, dal 2017, senza stancarsi mai. Eppure, in questo fantomatica discussione che non si capisce ancora una volta bene in quale luogo o sede debba consumarsi e tra chi, non si sente mai la sua voce se non per dire che bisogna dibattere. Sembra Bernardo, il fido scudiero di Zorro. Si agita ma poi non si sente la sua voce”, conclude.