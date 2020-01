Palermo: sciopero 4 ore lavoratori Amat, ‘serve serio piano di risanamento’

Palermo, 9 gen. (Adnkronos) – Sciopereranno per 4 ore, venerdì 24 gennaio, i lavoratori di Amat. Gli autisti si fermeranno dalle 9.30 alle 13.30 con rientro dei bus e tram nei rispettivi depositi, mentre il restante personale sciopererà le ultime 4 ore di servizio. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl, Cobas e Orsa Tpl hanno proclamato l’azione di protesta nell’ambito della vertenza che a novembre aveva portato allo stato di agitazione. Sul tappeto le criticità del bilancio aziendale, il budget di esercizio aziendale e la rivisitazione del piano di risanamento.

“Durante l’incontro in prefettura di dicembre – spiegano Franco Mineo Filt Cgil, Salvatore Girgenti Fit Cisl, Franco Trupia Uiltrasporti, Corrado Di Maria Ugl, Fabio Danisvalle Faisa Cisal, Carlo Cataldi Cobas Trasporti e Giuseppe Taormina Orsa Trasporti – non abbiamo ottenuto nessuna rassicurazione o novità di rilievo sui questi punti, per questo non possiamo che passare alla fase successiva con lo sciopero proclamato il 24 gennaio”. E aggiungono: “I lavoratori sono stanchi, non possono essere lasciati soli e in balia del rimpallo di competenze fra la proprietà dell’azienda, il Comune di Palermo e la stessa azienda. E’ giunto il momento di portare avanti un serio piano di risanamento perché a rischio c’è la sopravvivenza dell’Amat”.