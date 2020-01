Medicina: Justin Bieber rivela, ‘ho la malattia di Lyme’

Roma, 9 gen. (Adnkronos Salute) – Justin Bieber ha la malattia di Lyme. Lo ha rivelato la stessa popstar su Instagram, dove ha condiviso un articolo di TMZ che aveva preannunciato la notizia. “Molte persone dicevano che avevo un aspetto orribile, che mi facevo di metanfetamine ecc., ma non hanno capito che di recente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, oltre che una seria mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le mie funzioni cerebrali, la mia energia e la mia salute in generale”, ha scritto il cantante 25enne canadese, aggiungendo di aver “passato due anni difficili” a causa della malattia infettiva di origine batterica.

“Queste cose saranno spiegate ulteriormente in una serie di documentari che metterò su YouTube a breve”. “Potrete apprendere tutto quello che sto combattendo e superando. Sono stati due anni difficili ma sto avendo il giusto trattamento che aiuterà a curare questa malattia finora incurabile”, ha scritto il musicista, promettendo ai suoi 124 milioni di follower che “tornerà e più in forma di prima”.