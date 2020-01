Sicilia: Lagalla, ‘albo formatori? M5S sollecita adempimenti prima del tempo’

Palermo, 8 gen. (Adnkronos) – “Questo governo ha riavviato la formazione professionale in Sicilia e contribuito in misura determinante ad innovare lo strumento legislativo. E’ superfluo, da parte del M5S, sollecitare, ancor prima del tempo, adempimenti normativi che lo stesso governo regionale ha posto alla base della sua azione”. Così l’assessore regionale alla Formazione Roberto Lagalla replica alla sollecitazione, arrivata dal M5S, per una ricognizione dell’albo dei formatori professionali.

“La legge n.23 del 14/12/2019 – sottolinea l’assessore – pubblicata in Gazzetta il 20 dicembre scorso e quindi, come previsto dalla normativa, in vigore dal 3 gennaio del corrente anno, prevede che, entro 120 giorni, vengano avviate le procedure di ricognizione dell’albo della formazione professionale. Certamente si tratta di una mia priorità, ma è chiaro che le relative procedure devono essere accuratamente predisposte per evitare incoerenze o errori. In questa direzione si stanno attivando gli uffici dell’assessorato che certamente sapranno operare nei tempi e con la cura voluta dalla legge”.