Prescrizione: domani vertice a Chigi, Pd guarda a Conte ‘mediatore’

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – Convocato in un primo momento alle 3 del pomeriggio, poi slittato alle 18 e 30, si terrà domani il primo vertice dell’anno a palazzo Chigi. Quello sul nodo prescrizione sul quale Pd, Italia Viva e Leu si trovano allineati nella richiesta di ‘equilibrare’ la riforma Bonafede per evitare il rischio di un ‘fine processo mai’.

I dem confidano in una maggiore flessibilità, rispetto a quella sin qui avuta, da parte del Guardasigilli e soprattutto nella capacità di farsi mediatore da parte del presidente Giuseppe Conte. Il premier Conte si è incaricato di produrre un compromesso e “noi abbiamo fiducia nel suo lavoro”, ha detto anche stasera a margine di un’iniziativa elettorale in Calabria, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

Nel pomeriggio si erano diffuse indiscrezioni -non confermate però ufficialmente- in ambienti parlamentari della maggioranza sul fatto che da parte di palazzo Chigi fosse arrivata una rassicurazione proprio sull’assunzione, in prima persona da parte del premier, dell’impegno ad arrivare a una sintesi sul dossier prescrizione, anche attraverso un disegno di legge delega sui tempi del processo.