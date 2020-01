Pediatria: studio, latte intero scelta migliore per peso forma bimbi

Roma, 8 gen. (Adnkronos Salute) – Il latte intero, e non quello scremato, potrebbe essere la scelta più salutare per mantenere il peso forma nei bambini. Lo suggerisce una metanalisi effettuata da ricercatori canadesi, che hanno esaminato 14 studi prospettici su 20.897 bambini e ragazzi fino a 18 anni. Tutti i lavori avevano confrontato i soggetti che consumano solo latte intero (3,25% di grassi) con quelli a cui viene somministrato latte contenente meno del 2% di grassi.

L’American Academy of Pediatrics attualmente consiglia di passare al latte scremato o magro (1%) all’età di 2 anni. Ma combinando i dati di questi studi gli scienziati hanno calcolato che, rispetto ai bambini che bevono latte scremato o parzialmente scremato, quelli nutriti con latte intero corrono il 39% di rischi di sovrappeso o obesità in meno. Valori che risultano diminuiti costantemente aumentando il consumo di latte. L’analisi è pubblicata sull’American Journal of Clinical Nutrition.

Gli autori – commenta il ‘New York Times’ – ipotizzano che ci siano diversi meccanismi implicati. È possibile che i bambini che bevono latte intero consumino poi meno calorie da altri alimenti: alcuni studi suggeriscono infatti che il grasso del latte abbia la proprietà di aumentare il senso di sazietà. Ma potrebbe anche essere in gioco un fattore ‘inverso’: è possibile che i bambini già magri di costituzione abbiano genitori che offrono loro latte intero per tentare di aumentarne il peso.

L’autore senior dello studio, Jonathon Maguire, pediatra dell’Università di Toronto, ha comunque sottolineato che nessuno di questi studi osservazionali è stato in grado di dimostrare un rapporto diretto di causa-effetto. “Servono più studi clinici per capire se stiamo consigliando la cosa giusta”, sottolinea.