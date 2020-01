L.elettorale: Brescia, ‘domani testo per proporzionale con soglia alta’**

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Alla fine di svariate riunioni non abbiamo raggiunto un accordo per depositare una proposta di legge a firma di tutta la maggioranza. Quindi, ho deciso di assumere io l’iniziativa istituzionale”. Lo ha detto il presidente della commissione Affari Costituzionali, Giuseppe Brescia, dopo la riunione di maggioranza sulla legge elettorale che si è conclusa senza un accordo.

“Preparerò un testo per depositarlo già domani come presidente della commissione, così da offrire al dibattito parlamentare un punto di partenza”. La proposta, ha spiegato Brescia, verterà su un sistema “proporzionale, con soglia di sbarramento alta e la possibilità di un diritto di tribuna”.