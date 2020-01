Intelligenza artificiale e bellezza, ecco il fondotinta ‘del futuro’

(Adnkronos) – L’intelligenza artificiale al servizio della bellezza. L’Oreal ha presentato Perso, un dispositivo sviluppato dal Technology Incubator di L’Oréal capace di creare su richiesta formule personalizzate per la cura della pelle, rossetti e fondotinta ottimizzabili nel tempo, integrando i dati ottenuti dall’analisi in tempo reale della pelle, della qualità dell’aria e dell’inquinamento e le informazioni sui trend del momento.

Perso, che sbarcherà sul mercato nel 2021, è un dispositivo alto 16,5 centimetri e con un peso di poco superiore ai 450 grammi. “Forte di una profonda conoscenza scientifica e del ruolo di leader nell’innovazione, L’Oréal continua a fare leva su tecnologie all’avanguardia per creare prodotti e servizi di bellezza smart in grado di rispondere alle esigenze delle consumatrici e offrire loro una personalizzazione e una precisione quasi illimitate” ha sottolineato Nicolas Hieronimus, Deputy CEO L’Oréal. “L’Oréal punta a diventare il leader della Beauty Tech e Perso è il prossimo passo in questo stimolante percorso”.

La novità è stata lanciata al CES 2020 di Las Vegas e rappresenta un passo fondamentale nella personalizzazione degli strumenti destinati alle consumatrici. “L’Oréal è uno dei brand che godono di maggior fiducia nel settore della bellezza e con Perso la tecnologia personalizzata arriverà direttamente nelle mani delle consumatrici” ha spiegato Guive Balooch, Head of L’Oréal’s Technology Incubator. “Sappiamo che la personalizzazione si basa sulle informazioni relative alle caratteristiche distintive della pelle e alle preferenze personali, oltre che sui parametri ambientali, e questa tecnologia ne tiene conto. Perso sfrutta l’IA per perfezionare le formule e diventa di fatto più smart mano a mano che viene utilizzato”.

La ‘missione’ di Perso, grazie a un sistema motorizzato brevettato per la gestione delle cartucce, si snoda attraverso quattro passaggi.

1. Analisi personalizzata della pelle: aprendo l’applicazione mobile di Perso, l’utente scatta una foto con la fotocamera dello smartphone. Grazie a ModiFace, tecnologia proprietaria di L’Oréal, l’App utilizza l’IA per analizzare lo stato generale della pelle dell’utente, incluse le rughe profonde e le linee sottili, la comparsa di macchie scure e l’aspetto dei pori.

2. Analisi ambientale: Utilizzando i dati di geolocalizzazione di BreezoMeter, Perso analizza i parametri dell’ambiente circostante che possono influenzare lo stato della pelle dell’utente, incluso il tempo atmosferico, la temperatura, il polline, l’indice UV e l’umidità.

3. Prodotti preferiti: L’utente specifica all’interno dell’App di Perso le proprie problematiche relative alla cura della pelle, incluse le linee sottili, le macchie scure, la pigmentazione, la dimensione dei pori, la luminosità e l’opacità. L’utente può inoltre indicare la propria preferenza in fatto di texture e livello di idratazione per personalizzare ulteriormente le formule su misura per creme idratanti, sieri e creme contorno occhi.

4. Formulazione personalizzata ed erogazione: grazie all’insieme di questi dati viene creata una formula personalizzata per un prodotto di cura per la pelle altamente performante, erogato nella parte superiore del dispositivo in monodosi perfettamente porzionate che assicurano facilità e pulizia dell’applicazione. La tecnologia declina il prodotto a seconda si tratti dell’applicazione del mattino o della sera e la parte superiore del dispositivo, dotata di specchietto, è removibile in modo da permettere alla consumatrice di portare con sé una monodose o una quantità maggiore.