Art. 1: domani seminario ‘Stato, mercato, conversione ecologica’ con Speranza

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – Domani, giovedì 9 gennaio 2020 dalle ore 14.30 alle 19.00, presso la Sala Isma a piazza Capranica 72 a Roma, Articolo Uno promuove un seminario pubblico sul tema “Stato, mercato e conversione ecologica”. La discussione sarà preceduta dalle relazioni di Simone Gasperin, ricercatore presso l’Institute for Innovation and Public Purpose dell’University College London (e lì allievo di Marianna Mazzucato), e di Andrea Bianchi, economista industriale. I lavori saranno introdotti da Alfredo D’Attorre e conclusi dal segretario nazionale Roberto Speranza.

Tra gli altri, hanno confermato la presenza e interverranno nel corso della discussione Andrea Orlando, Vice segretario del Pd, Graziano Del Rio, Presidente del Gruppo Pd alla Camera, Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la coesione territoriale, Vincenzo Colla, Vice segretario generale della Cgil e Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria al Ministero dell’Economia e Finanze. Prenderanno parte ai lavori dirigenti di Articolo Uno, parlamentari di Leu, esponenti del Partito democratico e del mondo della cultura.

Il seminario è il primo di un ciclo di appuntamenti promosso da Articolo Uno per promuovere un confronto politico-culturale più ravvicinato con il Pd e altre forze progressiste, con l’obiettivo di favorire nel corso dei prossimi mesi un processo di rinnovamento e riorganizzazione nel campo del centro-sinistra.