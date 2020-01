Sicilia: M5S, ‘Lagalla acceleri ricognizione albo formatori professionali’

Palermo, 7 gen. (Adnkronos) – “I lavoratori della formazione professionale in Sicilia non possono aspettare i tempi della politica. L’assessore Lagalla effettui il prima possibile la ricognizione dell’albo dei formatori, senza dover necessariamente attendere i 120 giorni previsti per legge così come avevamo chiesto con un’apposita mozione”. Così i deputati del M5S all’Ars, componenti della commissione Cultura, Roberta Schillaci, Giovanni Di Caro, Nuccio Di Paola e Ketty Damante.

Nei giorni scorsi i deputati Di Paola e Marano hanno incontrato a Catania una delegazione di formatori e operatori degli sportelli multimediali. “Auspichiamo che la ricognizione possa essere effettuata entro il mese di gennaio – aggiungono – in modo da poter dare così una risposta concreta al mondo della formazione professionale da anni vessato dalle incertezze della classe politica”.