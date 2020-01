Psicologia: molti italiani delusi dalle feste, 76% ‘vede nero’ il 2020

Roma, 7 gen. (Adnkronos Salute) – Per molti il periodo natalizio appena trascorso è uno dei momenti più belli e attesi dell’anno. Ma non sempre il Natale appaga le aspettative, così per molti questa ricorrenza è sinonimo di stress. Lo testimonia un sondaggio svolto dall’Eurodap (Associazione europea disturbi da attacchi di panico) su un campione di 457 persone di entrambi i sessi di età, da 17 a 68 anni. Dai dati emersi dal questionario, spiegano dall’Eurodap all’Adnkronos Salute, si è evidenziato come nel 69% degli intervistati le aspettative tradite possono causare sofferenza e tristezza. Il 52% ha dichiarato poi che la crisi ha inciso sulla scelta di come trascorrere le proprie vacanze natalizie, e il 76% si è detto negativamente propenso ad affrontare l’anno che verrà.

E ancora, per il 68% queste vacanze non sono servite a recuperare le energie e il 73% non ha progettualità per il 2020. Anche per questo inizio anno lo staff di Eurodap e del Centro Bioequilibrium ha stilato una lista di consigli per affrontare al meglio il periodo post-natalizio e l’inizio dell’anno nuovo:

1) È bello avere grandi obiettivi, ma assicuratevi che siano realmente realizzabili. Fare progetti ma avere aspettative troppo alte, può risultare frustrante quando poi ci rendiamo conto di non essere in possesso delle risorse giuste. Questo può essere fonte di stress e portare alla rinuncia.

2) Ricordatevi di ristabilire un regolare bioritmo dormendo sufficientemente e adottando un’alimentazione sana.

3) Non smettete di fare attività fisica/sport. Muoversi è il modo giusto per fare in modo che tutto il nostro corpo non perda la carica che ci serve durante la settimana.