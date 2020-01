Natura &Co acquista Avon. Per il quarto gruppo beauty “un modo migliore di fare business”

Roma, 7 gen. – (Adnkronos) – Natura &Co annuncia l’acquisizione di Avon Products Inc. e crea il quarto gruppo beauty al mondo (nato dall’unione di Avon, Natura, The Body Shop e Aesop) “impegnato socialmente e con una diversa visione nel modo di fare business”, fa sapere l’azienda che, già quotata alla borsa di San Paolo, dal 6 gennaio 2020 è quotata anche alla borsa di New York.

“Come azienda fermamente orientata all’obiettivo, Natura &Co avrà una voce ancora più importante nel sostenere cause tra cui l’emancipazione femminile, la lotta alla crisi climatica, i cosmetici cruelty-free e lo sviluppo di forti legami con le community locali, tutti topics parte del credo aziendale di sviluppare un migliore modo di fare business attraverso un impatto sociale, economico e ambientale positivi”, fa sapere l’azienda.

Vendite online e offline con più di 6,3 milioni di consulenti e presentatrici, oltre 3.000 negozi e una presenza digitale estesa in tutte le società. Natura &Co avrà un fatturato lordo annuo di oltre 10 miliardi di dollari, oltre 40.000 dipendenti, un portfolio prodotti ampio e complementare tra categorie chiave e un’impronta globale in oltre 100 Paesi. Nel 2018 Natura &Co ha registrato ricavi netti per 13,4 miliardi di dollari.

“Natura ha appena terminato di celebrare il suo 50° anniversario – ricorda Luiz Seabra, co-fondatore di Natura – e non può esserci modo migliore di iniziare un nuovo capitolo se non accogliere Avon nella nostra famiglia. Siamo uniti da una visione condivisa e da una passione per la bellezza e le relazioni, insieme saremo una forza ancora più solida per costruire un mondo più giusto e più bello”.

Nominata anche la struttura organizzativa e il management team. Roberto Marques, nominato Executive Chairman dal consiglio di amministrazione di Natura Natura &Co nel 2017, rimane Group Chief Executive Officer. Continuerà ad essere a capo del comitato operativo di Gruppo che include i Ceo delle quattro società legate ai brand.

Joao Paulo Ferreira assume il ruolo di Ceo Latin America di Natura &Co.; Angela Cretu viene nominata Ceo di Avon, responsabile del business al di fuori dell’America Latina e della supervisione del brand Avon a livello globale; David Boynton rimane Ceo di The Body Shop, continuando a guidare la trasformazione e la rivitalizzazione del marchio già in corso; Michael O’Keeffe, Ceo di Aesop dal 2003, mantiene la sua posizione attuale.

“Accanto al senior management team così esperto, diversificato ed internazionale che annunciamo, sono orgoglioso e privilegiato di guidare i prossimi passi di Natura &Co nel suo cammino”, dichiara Roberto Marques.

“La nostra aspirazione – aggiunge – è quella di costruire non solo la migliore beauty company al mondo, ma la migliore beauty company per il mondo. Con l’arrivo di Avon, abbiamo creato una famiglia di aziende in ambito Direct-to-Consumer senza rivali e una piattaforma formidabile per la crescita. Non vedo l’ora di lavorare insieme per guidare ulteriormente il nostro triplice approccio alla linea di fondo e scrivere il prossimo capitolo del nostro viaggio”.