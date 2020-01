E.Romagna: Velasco in campo per Bonaccini, ‘votate per lui, ha governato bene’ (2)

(Adnkronos) – “E’ vero -scrive Velasco- che nella sinistra ci sono esponenti e simpatizzanti pronti a giudicare con aria di superiorità morale e questo spesso dà molto fastidio a chi la pensa diversamente. Ma è altrettanto vero che Bonaccini non è uno di loro. Lui è un uomo del popolo. Non solo perché proviene da una famiglia di lavoratori, ma perché si occupa delle persone, le ascolta, si mette nei loro panni. Pensa a soluzioni concrete, senza arroganza, ma con sicurezza in se stesso e nei suoi collaboratori”.

“La destra sottolinea solo quello che non va, incolpa i propri avversari di qualsiasi cosa pur di cavalcare il giusto scontento di molti cittadini, con l’atteggiamento di chi non sbaglia mai. (…) In democrazia è fondamentale accettare chi la pensa diversamente, bisogna saper convivere con l’altro: discutere, denunciare, perfino accusare quando è necessario, ma convivere”.

“Mi auguro che in questa elezione ci sia il record di votanti. Questo non significa che siamo indifferenti alle delusioni che la classe dirigente spesso ci crea, bensì perché non ci arrendiamo. Non molliamo, mai. Perché crediamo che si può fare meglio. Perché il paese è di tutti. Perché vogliamo partecipare!”.