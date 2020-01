Alitalia: Fi, ‘audizione commissario terrorizza su futuro azienda’

Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “L’audizione odierna del commissario straordinario di Alitalia in commissione Trasporti alla Camera lascia esterrefatti e ci terrorizza per il futuro dell’azienda. L’avvocato Giuseppe Leogrande, a un mese dalla nomina, non è ancora ‘atterrato’ in azienda e vaga tra le nuvole: incapace di dare risposte sulla situazione finanziaria attuale non ha nessuna idea sul piano industriale della compagnia. Anzi annuncia la nomina di un direttore generale che entra domani in Alitalia e che dovrà iniziare a lavorare su questo piano. Siamo allibiti da tanta pochezza e approssimazione, ma non c’era da aspettarsi altro da un governo di incapaci”. Così, in una nota, i deputati di Forza Italia in commissione trasporti.