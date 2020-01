Mafia: Musumeci, ‘merito Piersanti Mattarella avere accettato sfida cambiamento’

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) – “Queste mura sono testimoni dell’appassionato e intelligente impegno profuso da Piersanti Mattarella. Nonostante il breve arco di tempo la sua attività ci dà la misura del suo notevole spessore culturale. Con un simile bagaglio chissà quale futuro avrebbe avuto quel figlio d’arte, se il destino non si fosse abbattuto di lui”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, nel suo intervento alla seduta solenne, a Palazzo Reale, in memoria di Piersanti Mattarella, assassinato dalla mafia 40 anni fa. In prima fila il Capo dello Stato Sergio Mattarella, fratello dell’ex Presidente della Regione.

“Il merito maggiore del presidente Piersanti Mattarella consiste nell’avere accettato la sfida del cambiamento e dell’innovazione – ha detto – La mafia, la cui presenza si osava negare a quei tempi, attivava il suo feroce braccio armato per affermare la sua feroce supremazia: questo lo sfondo tragico e sanguinario su cui lui fu chiamato ad agire con coraggio, con riforme essenziali e profonde, con la necessita’ del risanamento e del cambiamento”.