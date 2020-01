Lecce ko, l’Udinese vince 1-0

Lecce, 6 gen. (Adnkronos) – Un gioiello dell’argentino De Paul all’88’ regala il successo all’Udinese nella sfida con il Lecce al Via del Mare. Il numero 10 scambia con Mandragora, controlla di tacco, salta Lucioni e con la punta del piede – e un rimpallo provocato proprio da Lucioni – batte Gabriel per il gol vittoria. Grazie a questo successo la squadra di Gotti sale a 21 punti in classifica inguaiando il Lecce di Liverani fermo a 15 punti.

Buon primo tempo dei salentini fermati dalla traversa su un gran tiro di Babacar e dal portiere Musso su Mancosu. Poi sale in cattedra il portiere del Lecce Gabriel che salva su Mandragora sul finire del primo tempo, e su De Paul nella ripresa. Nel mezzo due reti annullate a Okaka per fuorigioco e nel finale il gol dell’argentino De Paul per la gioia dei friulani e la contestazione dei tifosi salentini.