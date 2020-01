Norvegia, caldo record: colonnina a 19 gradi

Oslo, 2 gen. (Adnkronos/Dpa) – Ondata di caldo senza precedenti in Norvegia. Secondo l’Istituto meteorologico del Paese scandinavo, nella località occidentale di Sunndalsora la colonnina di mercurio ha toccato i 19 gradi centigradi, nuovo record per il mese di gennaio. Il precedente risaliva al 1989, quando a Tafjord si registrarono 17,9 gradi. Sia Sunndalsora che Tafjord si trovano nella contea di More og Romsdal.

Le autorità norvegesi, riporta il quotidiano di Oslo ‘Vg’, attribuiscono il caldo eccezionale ai venti di Fohn che stanno soffiando sul Paese. Le temperature dovrebbero scendere venerdì, quando è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione. Sunndalsora già detiene il record norvegese per il dicembre più caldo con 18,3 gradi nel 1998 e del febbraio più caldo con 18,9 gradi nel 1990.