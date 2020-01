Migranti: Salvini, ‘memorie? Mi processino, non me ne può fregare di meno’

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Io rischio il carcere per aver bloccato degli sbarchi e devo produrre memorie difensive, ma che memorie vuoi produrre? Lo Stato è come casa mia: entri se suoni il campanello, se entri senza bussare, io ti rimando a casa tua”. Lo dice Matteo Salvini a un comizio a Bormio.

“Ho fatto il conto in queste vacanze: tra inchieste e processi aperti, se non mi conoscessi mi reputerei un delinquente… mi manca lo spaccio di droga e la pedofilia e poi ce l’ho tutte. Possono processarmi e incarcerarmi, non me ne può fregare di meno”.