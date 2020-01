M5S: Giarrusso, ’11 mln italiani hanno votato 5 Stelle per vedere questo schifo?’ (2)

(Adnkronos) – Ma chi è il responsabile di quanto sta accadendo nel M5S e quindi delle tensioni nella maggioranza? “Lo dico in maniera molto, molto ironica: buona parte è merito della grande capacità imprenditoriale di Davide Casaleggio… Ripeto, lo dico in modo estremamente ironico. Purtroppo si ereditano le imprese, ma non le doti personali”. Insomma, tutta colpa di Davide Casaleggio? “Sicuramente Di Maio ci ha messo del suo, ma il casino lo ha creato Casaleggio”.

E il premier Giuseppe Conte? “Sicuramente – sottolinea Giarrusso – non è uno sprovveduto, altrimenti non avrebbe fatto il presidente del Consiglio di due governo diversi con due maggioranze molto diverse. Ha chiaramente una sua agenda politica che però non l’ha comunicata né a noi né ai cittadini e francamente non riesco a decifrarlo. Fare ipotesi sarebbe un azzardo, stiamo assistendo a un quadro politico che si muovo assolutamente al di fuori dei canoni tradizionali. Una cosa è certa: Conte vuole a tutti i costi andare avanti, ma nessuno conosce il suo vero piano. Un’incognita”.

E infine il possibile, ventilato, soccorso di Forza Italia al governo. Giarrusso rivela: “Mi è giunta all’orecchio la voce che qualcuno di Forza Italia, pur di non andare a casa, sarebbe pronto a sostenere e a puntellare il governo. A dire il vero è qualcosa di logico e comprensibile. Si tratterebbe – il condizionale è d’obbligo perché non ci sono conferme – di una ventina di senatori circa che sono contrari ad accordi con la Lega e che, stando a queste indiscrezioni che circolano in Parlamento, sarebbero pronti ad appoggiare il governo nel caso in cui Renzi e i suoi dovessero fare colpi di testa”.