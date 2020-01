Libri: ‘Garbatella compie 100 anni’, storia del quartiere operaio

Roma, 2 gen. (Labitalia) – La prima pietra fu posata il 18 febbraio 1920: iniziò così la costruzione di uno dei quartieri popolari più famosi di Roma, la Garbatella. A percorrere un viaggio nel tempo all’interno di questo quartiere operaio, sorto a ridosso di un porto mai realizzato, è ora un libro curato dal giornalista freelance, Gianni Rivolta nato ad Abbiategrasso (Mi) nel 1950, ma vissuto alla Garbatella per più di quarant’anni.

‘Garbatella compie 100 anni’ (Iacobelli ed., 352 pagine – 25 euro), racconta un secolo di vita attraverso le storie dei protagonisti che hanno reso famoso a livello internazionale questo quartiere di Roma. Dagli anni Venti, attraversando tutto il XX secolo, fino ad arrivare ai giorni nostri, in questo ricco almanacco scritto a più mani, si potranno trovare approfondimenti, curiosità, personaggi, leggende popolari, fatti storici, documenti originali e foto inedite, per raccontare la bellezza di questo quartiere che rappresenta un’esperienza sociale e urbanistica unica nella città di Roma.

Partendo dal giorno della fondazione, il libro è suddiviso in decenni e corredato da schede di approfondimento tra le quali quella sulla verità del toponimo Garbatella, verità che sfata tutte le precedenti ipotesi, dando una risposta, testimoniata da inedite ricerche d’archivio, a una questione che ha incuriosito migliaia di appassionati del vecchio quartiere popolare.

Gianni Rivolta, giornalista freelance, ha collaborato con la cronaca romana de Il Messaggero e de la Repubblica e per vari programmi Rai. È stato direttore responsabile della Gazzetta dell’Undicesima, mensile dell’XI Municipio di Roma.

È autore di numerose ricerche storiche a livello locale e di pubblicazioni, tra cui ‘Garbatella mia’ (2003), ‘I Ribelli di Testaccio, Ostiense e Garbatella’ (2006), e per Iacobelli editore ‘Garbatella tra storia e leggenda’ (2010), ‘Le ragazze del ‘58’ (2011), ‘Dalla Villetta ai Gazometri’ (2012), ‘La Tenuta delle Tre Fontane dal Medioevo agli orti urbani’ (2015).

Nel 2017 è uscito nelle librerie il suo primo romanzo ‘Spettri rossi’. Cura inoltre il coordinamento redazionale dei Quaderni di Moby Dick.