Usa: Pompeo rinvia viaggio in Ucraina dopo attacco ambasciata in Iraq

Washington, 1 gen. (Adnkronos/Dpa) – Il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo ha rinviato il suo viaggio in Ucraina e in altri quattro paesi a seguito dell’attacco all’ambasciata americana a Baghdad da parte di militanti sciiti filoiraniani. Il viaggio di Pompeo prevedeva delle tappe in Ucraina a Kiev, in Bielorussia, in Kazakistan, in Uzbekistan e a Cipro

Il Dipartimento di Stato ha annunciato oggi che il segretario rimarrà ora a Washington “per continuare a monitorare la situazione in corso in Iraq e garantire la sicurezza degli americani in Medio Oriente”. Il viaggio sarà riprogrammato successivamente.

Migliaia di manifestanti filo-iraniani hanno circondato l’Ambasciata nel centro di Baghdad tra martedì e mercoledì. Le forze di sicurezza hanno usato gas lacrimogeni per disperdere la folla.