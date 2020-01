Nissan: Le Monde, fuga ex Ceo Ghosn operazione degna di James Bond

Parigi, 1 gen. (Adnkronos) – “Un’operazione degna di James Bond”. E’ così che una fonte vicina al dossier definisce a ‘Le Monde’ la fuga dell’ex Ceo di Renault Nissan Carlos Ghosn dal Giappone al Libano nella notte tra domenica e lunedì scorso. All’ex numero uno del gruppo automobilistico, dopo un fermo durato 130 giorni, era stata concessa lo scorso 24 aprile 2019 la libertà vigilata su cauzione in attesa del suo processo per cattiva condotta finanziaria.

L’ex numero uno del gruppo automobilistico ora vive, insieme a sua moglie Carole, in una casa protetta da guardie del corpo. “In Giappone – rileva il quotidiano francese – Ghosn abitava in una casa nel quartiere Hiroo, nel centro di Tokio. La sorveglianza non era delle più strette anche se era assicurata dalla polizia, dall’ufficio dei procuratori e a titolo privato da Nissan”. Secondo ‘Le Monde’ Ghosn “sarebbe fuggito da quella casa per raggiungere un aeroporto discreto dell’arcipelago dove lo aspettava un aereo privato in partenza per la Turchia”. L’ex numero uno del gruppo automobilistico “sarebbe entrato in Libano con una semplice carta di identità” avendo anche la cittadinanza libanese.

Secondo il quotidiano francese “la fuga sarebbe stata combinata da Carole Ghosn che era con suo marito nell’aereo privato che è arrivato a Beirut. E’ anche probabile che Carole Ghosn, che dispone, a titolo personale, di importanti mezzi finanziari, abbia organizzato questa ‘evasione’ con i suoi fratellastri che hanno eccellenti relazioni in Turchia”.