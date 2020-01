Nissan: Le Monde, fuga ex Ceo Ghosn operazione degna di James Bond (2)

(Adnkronos) – Il 31 dicembre Carlos Ghosn ha confermato ufficialmente la sua presenza a Beirut. “Ora sono in Libano e non sarò più tenuto in ostaggio da un sistema giudiziario di parte come quello giapponese, in cui si presume la colpa, vige la discriminazione e vengono negati i diritti umani fondamentali”.

I media giapponesi parlano di “shock” dopo la fuga di Carlos Ghosn dal Giappone e di un forte imbarazzo per il Paese e per il suo sistema di sicurezza. L’esponente del partito liberaldemocratico Masahisa Sato, in un tweet, ha sottolineato che “la sovranità giapponese è stata violata”: “è un grosso problema che il Giappone abbia facilmente permesso la sua fuga illegale”.

L’avvocato giapponese di Ghosn, Junichiro Hironaka, ha affermato di aver incontrato il suo cliente il giorno di Natale ma ha spiegato che non era stato messo al corrente delle intenzioni del suo cliente. “E’ stato come un fulmine a ciel sereno. Siamo sorpresi e perplessi”, ha detto all’emittente giapponese Nhk Hironaka che ha aggiunto che crede ancora il suo cliente “innocente” anche se ha definito la fuga di Ghosn “ingiustificabile”.