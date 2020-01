L’Illinois legalizza la marijuana

Washington, 1 gen. (Adnkronos) – L’Illinois è diventato l’undicesimo Stato americano dove la vendita della a scopi ricreativi è diventata legale. Lunghe code si sono formate prima dell’alba davanti ai 43 negozi dove è autorizzata la vendita, che potevano aprire dalle sei del mattino, riferisce il sito ‘The Hill’.

I residenti dell’Illinois maggiori di 21 anni potranno ora possedere fino a 30 grammi di marijuana e 5 di cannabis. Per i non residenti i quantitativi vengono dimezzati. Il governatore J. B. Pritzker ha concesso la grazia ad oltre 11mila persone condannate per possesso di piccoli quantitativi di marijuana. Il consumo di marijuana a scopi ricreativi è già legale in Alaska, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Michigan, Nevada, Oregon, nello Stato di Washington e in Vermont. Più di 30 altri Stati autorizzano l’uso a fini medici.