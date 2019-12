Varese: tenta di rubare in negozio, denunciato

Milano, 30 dic. (Adnkronos) – Ha tentato di rubare degli stick di mascara, nascondendoli all’interno della propria giacca. Per questo un 22enne è stato denunciato a piede libero per tentato furto aggravato a Gallarate (Varese). Erano circa le 15.30 di ieri quando un giovane italiano, approfittando della confusione e della moltitudine di clienti che affollavano l’Oviesse di via Milano, ha nascosto gli stick nella giacca, ignaro di essere osservato dall’addetto alla sicurezza che lo aveva seguito mentre si aggirava sospetto tra gli scaffali.

Dopo aver finto una richiesta di informazioni al banco assistenza, il 22enne, che nel frattempo si stava recando verso l’uscita, è stato fermato dall’addetto alla vigilanza e dal personale della volante del commissariato di pubblica sicurezza di Gallarate, inviata nel frattempo appena avvisata del furto in atto. Colto in flagranza, il ragazzo ha ammesso le proprie responsabilità consegnando agli agenti gli articoli sottratti, immediatamente restituiti al responsabile dell’esercizio commerciale.