Tav: Grimaldi (Luv), ‘arresto Dosio farebbe ridere se fosse film’

Torino, 30 dic. – (Adnkronos) – “Continua l’accanimento contro contestatori No Tav”. A sottolinearlo in una nota, il capogruppo di Luv in Consiglio regionale, Marco Grimaldi che auspica che “Nicoletta Dosio venga rilasciata al più presto”.

“Perquisizioni, arresti, divieti di dimora nei comuni della Valle e obblighi di firma per le marce simboliche al cantiere”, continua Grimaldi che aggiunge: “fatemi dire che arrestare una 73enne, per disobbedienza civile, per aver prima occupato simbolicamente l’autostrada e in seguito non aver rispettato obbligo di dimora, farebbe ridere se fosse un film”.