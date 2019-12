Sanità: Unicef, 2019 chiude decennio letale per bimbi in zone di guerra

Roma, 30 dic. (AdnKronos Salute) – Il 2019 conclude un “decennio letale” per i bambini in zone di conflitto. Secondo l’Unicef, i più piccoli continuano a pagare un prezzo mortale mentre i conflitti imperversano in tutto il mondo. Dall’inizio degli anni Duemila, le Nazioni Unite hanno verificato oltre 170 mila violazioni gravi contro i bimbi in zone di conflitto: più di 45 violazioni al giorno negli ultimi 10 anni.

Il numero di Paesi in conflitto è il più alto dall’adozione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel 1989, evidenzia l’agenzie, con decine di conflitti armati violenti che uccidono e causano mutilazioni ai bambini e li costringono a fuggire dalle loro case. “I conflitti nel mondo durano di più, causando maggiore spargimento di sangue e una maggiore perdita di giovani vite – afferma Henrietta Fore, Direttore Generale dell’Unicef – Gli attacchi sui bambini continuano indisturbati, mentre le parti in conflitto violano una delle regole più basilari della guerra: la protezione dei bambini. Per ogni atto di violenza contro i bambini che finisce sulle prime pagine dei giornali e genera sdegno, ce ne sono molti di più che non vengono segnalati”.

Nel 2018, l’Onu ha verificato oltre 24 mila violazioni gravi contro i bimbi fra cui uccisioni, mutilazioni, violenza sessuale, rapimenti, rifiuto di accesso agli operatori umanitari, reclutamento di bambini e attacchi su scuole e ospedali. Gli sforzi di monitoraggio e segnalazione sono stati rafforzati, ma il numero è di oltre due volte e mezzo più alto rispetto a quello registrato nel 2010. Oltre 12 mila bambini sono stati uccisi o mutilati nel 2018. L’utilizzo continuo e diffuso di bombardamenti aerei e armi esplosive come mine da terra, mortai, ordigni esplosivi improvvisati, attacchi missilistici, munizioni a grappolo e attacchi di artiglieria causano la grande maggioranza degli incidenti tra i piccoli nei conflitti armati.

Gli attacchi e le violenze contro i bambini non sono rallentati nel 2019. Durante la prima metà dell’anno, le Nazioni Unite hanno verificato oltre 10 mila violazioni simili anche se i numeri reali potrebbero essere molto più alti. A gennaio – ricorda l’Unicef – violenze, sfollamenti e condizioni climatiche invernali estremamente dure in Siria settentrionale e orientale hanno ucciso almeno 32 bambini. A febbraio si sono verificati diversi attacchi violenti contro i centri di cura per l’Ebola nella Repubblica Democratica del Congo orientale, e gli attacchi sono continuati in tutto l’anno. A marzo oltre 150 persone, fra cui 85 bimbi, sono stati uccisi durante un attacco da parte di un gruppo armato al villaggio di Ogossagou, nella regione Mopti del Mali centrale, con un ulteriore attacco a Sobane-Kou in cui sono rimasti uccisi altri 24 bambini. Ad aprile 14 sono stati uccisi e 16 gravemente feriti da un’esplosione vicino a due scuole a Sana’a, in Yemen, dove una scuola su 5 non può più essere utilizzata come diretto risultato del conflitto.

A maggio l’Unicef ha chiesto ai governi di far tornare nei loro Paesi d’origine i bambini cittadini o figli di cittadini che sono stati abbandonati nei campi o in centri di detenzione nel nordest della Siria. Circa 28 mila piccoli stranieri da oltre 60 Paesi diversi, fra cui circa 20 mila dall’Iraq, rimangono bloccati nel nordest del Paese. Nello stesso mese sono stati segnalati uccisioni e ferimenti di bambini, con l’aumento delle violenze nello stato Rakhine in Myanmar. A giugno 3 bimbi sono stati utilizzati per detonare esplosivi che hanno ucciso 30 persone e ferito altre 48 in un centro comunitario per vedere le partite di calcio a Konduga, nello Stato di Borno in Nigeria. Nelle prime due settimane di giugno sembra siano stati uccisi almeno 19 bambini nel corso delle proteste in Sudan, con altri 49 feriti.

A luglio decine di bambini sono rimasti feriti in un’esplosione mortale che ha danneggiato una scuola a Kabul, in Afghanistan. Nello stesso mese, 32 sono stati rilasciati da gruppi armati di opposizione nel Sud Sudan settentrionale, ma l’Unicef stima che in migliaia siano ancora utilizzati da forze e gruppi armati nel Paese. In un solo fine settimana ad agosto, sembra che siano stati uccisi 44 civili a causa di bombardamenti aerei in Siria nordoccidentale, fra cui 16 bambini e 12 donne.

A settembre l’Unicef ha segnalato che 2 milioni di bambini ancora non andavano a scuola in Yemen; circa la metà ha abbandonato dopo l’inizio del conflitto nel 2015. A ottobre, con l’aumento delle violenze in Siria nordorientale, sono stati uccisi 5 bambini e feriti 26. Ciò ha portato il numero di bambini uccisi in Siria nei primi 9 mesi dell’anno a 657 e quello dei piccoli feriti a 324. A novembre l’Unicef ha dichiarato che 3 anni di violenze e instabilità nelle regioni nordoccidentali e sudoccidentali del Camerun hanno lasciato oltre 855 mila bimbi fuori da scuola e 59 mila adolescenti sfollati.

A inizio di dicembre 5 bambini sono stati uccisi quando un uomo armato ha aperto il fuoco dentro un luogo di culto in Burkina Faso. In Ucraina orientale, dove circa 500 mila bambini sono colpiti da conflitti, quest’anno sono stati registrati 36 attacchi sulle scuole, fra cui una scuola danneggiata 15 volte. A metà dicembre l’Unicef ha detto che in Afghanistan in media 9 bambini sono stati uccisi o mutilati ogni giorno nei primi 9 mesi del 2019.

L’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia chiede a tutte le parti in conflitto di rispettare i loro obblighi secondo il diritto internazionale umanitario, di porre fine immediatamente alle violenze contro i bambini e di non prendere di mira le infrastrutture civili, fra cui scuole, ospedali e infrastrutture idriche. L’Unicef chiede inoltre agli Stati che esercitano influenza sulle parti in conflitto di usare questa influenza per proteggere i bambini. In tutti questi Paesi, l’Unicef lavora con i partner per fornire ai bambini più vulnerabili sanità, nutrizione, istruzione e servizi per la protezione dell’infanzia.