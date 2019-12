Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “Che Sardegna, Basilicata ed Umbria siano in esercizio provvisorio perché i rispettivi Consigli regionali non hanno approvato il bilancio è davvero una brutta notizia. Per la Lega, che si candida a governare il Paese, questo è decisamente un pessimo biglietto da visita”. Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà.