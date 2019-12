Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Se riusciremo a rilanciare il Sud ne beneficerà anche il Nord. D’ora in poi per effetto dei provvedimenti già varati il 34% della spesa pubblica dovrà a priori essere destinato al Sud”. Ad affermarlo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa di fine anno sottolineando l’attenzione del Governo per il Sud e per le aree più disagiate del Paese.